МИД РФ: вопрос расширения АТЭС в настоящее время не обсуждается

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Участники форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в настоящее время не намерены увеличивать число членов организации. Об этом заявил во вторник на онлайн-брифинге посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.

"В настоящее время вопрос о расширении АТЭС не стоит. Некоторое время назад в АТЭС был введен мораторий. Сначала он был рассчитан на определенный период времени. Но по прошествии этого времени позиции экономик АТЭС по этому вопросу не изменились. Поэтому есть такое понимание, что этот мораторий действует в АТЭС бессрочно", - сказал он.

Барский обратил внимание, что задачи, которые стоят перед форумом, пока находятся несколько в другой плоскости, чем увеличение числа членов этого регионального объединения.

По словам посла, интересным нововведением в деятельности АТЭС было бы расширение его сотрудничества с другими региональными организациями, которые ставят перед собой схожие задачи: работают над вопросами торговли, экономического сотрудничества, обеспечением устойчивого развития, у которых есть интеграционная повестка дня. "Естественно, взаимодействие между такими региональными структурами пошло бы на пользу всем", - заключил он.