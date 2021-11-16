МИД РФ: конференция министров ВТО будет обсуждать санкции с принципиальных позиций

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Односторонние политически мотивированные ограничения как главное нарушение принципов Всемирной торговой организации (ВТО) станут одной из тем 12-й министерской конференции ВТО, которая пройдет в Женеве в конце ноября. Об этом заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский на онлайн-брифинге.

"Главным, что нарушает правила ВТО, я считаю односторонние санкции. Эта проблема, с которой мир столкнулся не сегодня и не вчера, но именно сейчас односторонние экономические санкции, торговый протекционизм, торговые войны приобрели такой масштаб, что время бить в набатный колокол. В этом плане очень важное значение имеет то, что в рамках ВТО эта проблема стоит очень остро и, я уверен, что она будет обсуждаться с принципиальных позиций на предстоящей министерской конференции", - отметил он.

В рамках АТЭС, отметил дипломат, является достижением договоренность лидеров стран, что ВТО будет рассматриваться как центральный элемент мировой торговли, который нужно укреплять. Он напомнил, что президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите АТЭС 12 ноября, отмечал, что тема свободного, недискриминационного доступа всех экономик к жизненно важным товарам и услугам является одним из ключевых средств борьбы с коронавирусом и восстановления экономик после пандемии.

Барский подчеркнул, что Россия выступает против протекционизма в мировой экономике, за отказ от использования односторонних политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранения конкурентов. "Президент подчеркнул, что в интересах всего международного сообщества сохранять и укреплять многостороннюю торговую систему, в центре которой ВТО. Мне кажется, этот тезис, который был поддержан многими, является хорошей прелюдией к министерской конференции", - отметил дипломат.

Министерская конференция, в которой принимают участие министры торговли из всех 164 стран и территорий - членов ВТО, является высшим органом управления организацией и обычно собирается раз в два года. Предыдущая 11-я конференция проходила в декабре 2017 года в Буэнос-Айресе (Аргентина).