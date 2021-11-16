В Уфе открылись две новые зарядные станции для электромобилей мощностью 60 кВт

УФА, 16 ноября. /ТАСС/. Церемония запуска двух новых зарядных станций мощностью 60 кВт прошла на открытии энергетического форума в Уфе. Время заряда электромобиля на этих станциях может составить 20 минут, сообщила пресс-служба АО "Башкирская электросетевая компания" во вторник.

"АО "БЭСК" (дочерняя компания АФК "Система") открыло в Уфе сразу две новые электрозаправки мощностью 60 кВт каждая. Режим mode-4 с постоянным током позволяет зарядить электромобиль примерно за 20 минут в зависимости от емкости аккумулятора. Электрозаправки Relevant DUO, изготовленные ООО "Зеленодольский электротехнический завод" (Татарстан), расположены на набережной реки Белой и ул. Ибрагимова, 86", - сказано в сообщении.

Торжественная церемония запуска зарядных станций состоялась во время открытия энергетического форума в Уфе, сразу после пуска электрозаправки начали заряжать электромобили. "В августе этого года правительство России приняло Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года. В соответствии с этой концепцией до 2024 года запланирован запуск в эксплуатацию 9,4 тыс. зарядных станций, из которых не менее 2,9 тыс. - быстрые зарядные станции. Нам приятно, что в реализации этой концепции есть частица и нашего участия", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "БЭСК" Сергея Гурина.

В сентябре компания открыла первую зарядную станцию в Уфе, которая расположена на улице Трамвайная.

АО "Башкирская электросетевая компания" владеет магистральными и распределительными электрическими сетями 0,4-500 кВ протяженностью более 89 тыс. км и занимает лидирующие позиции на рынке передачи электроэнергии на территории Башкирии.