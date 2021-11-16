{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бразилией и еще тремя странами

Кроме того, ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов снимают с Кубы, Мексики и Катара
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Бангладеш, Коста-Рикой и Монголией, а также снимает ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов на Кубу, в Мексику и Катар. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 1 декабря 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром", - говорится в сообщении.

В Аргентину и Бразилию можно будет летать по маршрутам Москва - Буэнос-Айрес и Москва - Рио-де-Жанейро дважды в неделю, в Коста-Рику разрешено запустить два рейса в неделю между Москвой и Сан-Хосе. В Бангладеш разрешается осуществлять также два рейса еженедельно из Москвы в Дакку, а в монгольскую столицу Улан-Батор можно будет летать три раза в неделю из Москвы, по одному разу - из Улан-Удэ, Красноярска и Иркутска.

Кроме того, Россия увеличивает с 1 декабря число рейсов в Италию, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам.

Теги
АргентинаБангладешБразилияМексикаКатарКоста-РикаКубаРоссияМонголия
Прокуроры на Дальнем Востоке проводят проверку из-за задержки доставки грузов
Эта проблема образовалась в регионе в октябре
Читать полностью