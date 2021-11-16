Россия возобновляет с 12 декабря железнодорожное сообщение с Финляндией

На Ставрополье на улучшение инфраструктуры в селах в 2022 году направят 756 млн рублей

Дополнительно краю предусмотрены средства на обеспечение сельхозтоваропроизводителей квалифицированными кадрами и реконструкцию автомобильных дорог

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