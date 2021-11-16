{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия возобновляет с 12 декабря железнодорожное сообщение с Финляндией

Россия возобновляет с 12 декабря железнодорожное сообщение с Финляндией - оперштаб.

На Ставрополье на улучшение инфраструктуры в селах в 2022 году направят 756 млн рублей
Дополнительно краю предусмотрены средства на обеспечение сельхозтоваропроизводителей квалифицированными кадрами и реконструкцию автомобильных дорог
Читать полностью