{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чернышенко: стратегии цифровой трансформации реализуют 50% транспортных предприятий РФ

Вице-премьер добавил, что более 80% компаний уже внедряют бизнес-модели цифровых технологий в полной мере

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Около 50% транспортных и логистических предприятий России реализуют собственные стратегии цифровой трансформации. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на форуме "Транспорт России" в рамках "Транспортной недели".

"50% транспортных и логистических предприятий реализуют собственные стратегии цифровой трансформации, то есть они осмысленно двигаются к цифровизации, потому что они понимают, что это приносит им огромную эффективность и, прежде всего, эффективность для людей", - сказал он.

Вице-премьер также добавил, что более 80% российских транспортных компаний уже внедряют бизнес-модели цифровых технологий в полной мере.

Теги
Россия
Генпрокурор предложил определить статус онлайн-платформ по продаже криптовалюты
По словам Игоря Краснова, тревожным фактором остается все более широкое использование для совершения преступлений современных технологий, включая криптовалюты и иные виртуальные активы
Читать полностью