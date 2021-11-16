Чернышенко: стратегии цифровой трансформации реализуют 50% транспортных предприятий РФ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Около 50% транспортных и логистических предприятий России реализуют собственные стратегии цифровой трансформации. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на форуме "Транспорт России" в рамках "Транспортной недели".

"50% транспортных и логистических предприятий реализуют собственные стратегии цифровой трансформации, то есть они осмысленно двигаются к цифровизации, потому что они понимают, что это приносит им огромную эффективность и, прежде всего, эффективность для людей", - сказал он.

Вице-премьер также добавил, что более 80% российских транспортных компаний уже внедряют бизнес-модели цифровых технологий в полной мере.