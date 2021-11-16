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Пандемия COVID-19

РФПИ ожидает одобрения ВОЗ вакцины "Спутник V" к концу 2021 года

© Сергей Мальгавко/ТАСС

РФПИ ожидает одобрения ВОЗ вакцины "Спутник V" к концу 2021 года - Дмитриев.

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РоссияПандемия COVID-19
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