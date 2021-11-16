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Страны ОПЕК+ в октябре подняли добычу нефти на 490 тыс. б/с

Россия в октябре выполнила условия соглашения на 92%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в октябре 2021 года увеличили ее производство на 490 тыс. баррелей в сутки (б/ с), до 36,82 млн б/с, в основном за счет Саудовской Аравии и России. Это следует из ноябрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Так, Саудовская Аравия в октябре нарастила добычу нефти до 9,8 млн б/с против 9,68 млн б/с в сентябре. Но королевство все еще перевыполняет свою норму по сокращению добычи нефти на 1%. Россия в октябре добывала 9,91 млн б/с (в сентябре - 9,82 млн б/с), выполнив условия соглашения на 92%.

Десять стран ОПЕК в октябре выполнили соглашение на 124% от плана, страны "не ОПЕК" - на 103%. Страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, в октябре выполнили свои нормы по сокращению на 116%.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
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