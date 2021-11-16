Гендиректор "Шереметьево" заявил, что аэропорт успеет ввести QR-коды в срок

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево готовится к введению QR-кодов на транспорте, успеет выполнить все требования в срок. Об этом журналистам в кулуарах "Транспортной недели" сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

"Шереметьево" готовится и все сделает в срок", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы направил документы в рассылку для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации до 14 декабря включительно.

Володин заметил, что у "законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения".