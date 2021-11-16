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"Лукойл" в 2021 году представит новую десятилетнюю стратегию с ESG подразделом

Глава компании Вагит Алекперов сообщил, что она будет рассчитана на 10 лет

НУР-СУЛТАН, 16 ноября. /ТАСС/. "Лукойл" в текущем году представит новую стратегию, в которой будет раздел, посвященный климатическими аспектам. Она будет рассчитана на 10 лет, сообщил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"В этом году, [климатические аспекты] будут одним из разделов [новой стратегии], экологические. [Она будет рассчитана] на 10 лет", - сообщил он, отвечая на вопрос, когда компания представит новую стратегию.

Вице-президент "Лукойла" Павел Жданов ранее говорил, что компания работает над актуализацией долгосрочной стратегии с учетом климатических целей.

По его словам, климатические акценты не повлияют на планы компании по добыче углеводородов. Они нацелены на сокращение углеродного следа.

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