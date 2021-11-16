"Лукойл" закрыл сделку по покупке у "Казмунайгаза" 49,99% в проекте "Аль-Фараби"

НУР-СУЛТАН, 16 ноября. /ТАСС/. "Лукойл" закрыл сделку по приобретению у "Казмунайгаза" доли в 49,99% в проекте "Аль-Фараби" на шельфе Каспия. Об этом журналистам сообщил глава российской компании Вагит Алекперов.

"Уже. Закрыта сделка", - сказал он.

В июне "Лукойл" подписал соглашение с казахстанским "Казмунайгазом" о приобретении 49,99% в совместном проекте "Аль-Фараби". Компания уточняла, что после выполнения "ряда отлагательных условий" станет участником проекта разведки и добычи на "Аль-Фараби", расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря.

В октябре 2020 года "Лукойл" и "Казмунайгаз" уведомили о распределении доли в проекте "Аль-Фараби". Как отмечалось в совместном заявлении, российская компания должна была получить в проекте 49,99%, казахская - 50,01%. "Казмунайгаз", в свою очередь, сообщил, что направит в Минэнерго Казахстана заявление на проведение прямых переговоров для получения права недропользования на участке недр "Аль-Фараби".

Компании уже участвуют в совместных проектах "Карачаганак", "Тенгиз", "Кумколь", а также в нефтетранспортном проекте "Каспийский трубопроводный консорциум". "Лукойл" также заинтересован в разработке блока "Женис" на шельфе Каспия. Оба блока расположены в казахстанском секторе Каспийского моря.