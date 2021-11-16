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"Дочка" "Транснефти" в Белоруссии продолжит свою деятельность в стране в 2021 году

Речь идет о предприятии "Запад-Транснефтепродукт"

НУР-СУЛТАН, 16 ноября. /ТАСС/. "Транснефть" ведет напряженные переговоры с Белоруссией о деятельности своего дочернего предприятия в стране - "Запад-Транснефтепродукт", которое поставляет нефтепродукты от российских и белорусских НПЗ транзитом через Белоруссию в Венгрию и Латвию. В 2021 году "дочка" "Транснефти" еще продолжит свою работу, сообщил ТАСС первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин.

"Мы напряженно работаем по этому вопросу с белорусами. Мы изучаем этот вопрос, это же активы, это же люди. Нельзя же просто так взять и закрыть. В этом году мы еще поработаем [в Белоруссии]", - сказал он.

Ранее президент компании Николай Токарев сообщал, что "Транснефть" допускает приостановку деятельности дочернего предприятия в Белоруссии на фоне действий белорусских властей. "Предприятие работает в "минус", эта ситуация не может устраивать "Транснефть", отмечал глава компании.

Как сообщалось, увеличение налоговой нагрузки на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии с 2021 года может создать предпосылки к банкротству и дальнейшей национализации "Запад-Транснефтепродукта". С начала года Минск почти втрое увеличил ставку налога на прибыль для предприятий, занимающихся транзитом российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии, - с 18% до 50% и ввел экологический налог.

"Белорусские тарифы и так нет смысла повышать [в 2022 году], они и так достаточно высокие, мы неоднократно обращались к белорусскому регулятору с просьбой даже их понизить, но пока не нашли понимания", - отметил Гришанин в разговоре с журналистами.

"Запад-Транснефтепродукт" осуществляет транзитную транспортировку светлых нефтепродуктов от российских и белорусских НПЗ на экспорт в направлении Украины и Латвии по системе магистральных нефтепродуктопроводов, пролегающих по территории 21 района трех областей Белоруссии.

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