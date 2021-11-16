Прокачка нефти по системе "Транснефти" в 2021 году не достигнет уровня 2019 года

НУР-СУЛТАН, 16 ноября. /ТАСС/. Прокачка нефти по системе "Транснефти" в 2021 году будет выше, чем в прошлом году, но еще не достигнет уровня 2019 года, сообщил ТАСС первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин.

"Она будет выше, чем в прошлом [году], но не достигнет уровня 2019 года. По экспорту примерно то же самое", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Транснефть" планирует прокачать по системе в 2021 году 445 млн тонн нефти и 38,5 млн тонн нефтепродуктов.

Объем транспортировки нефти в прошлом году по системе "Транснефти" составил 442,2 млн тонн, в 2019 году - 484,8 млн т.