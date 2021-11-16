Обнаруженная под Азовским морем вода является питьевой, окончательный анализ запасов будет готов в 2022 году - Хуснуллин.
Хуснуллин сообщил, что обнаруженная под Азовским морем вода является питьевой
"Русал" назначил Штефана Цохлинга президентом Николаевского глиноземного завода
Он займется стратегией развития завода на Украине, расширением сотрудничества предприятия с муниципальными и государственными органами власти, а также развитием отношений с международными отраслевыми ассоциациями
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