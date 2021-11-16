Хуснуллин сообщил, что обнаруженная под Азовским морем вода является питьевой

"Русал" назначил Штефана Цохлинга президентом Николаевского глиноземного завода

Он займется стратегией развития завода на Украине, расширением сотрудничества предприятия с муниципальными и государственными органами власти, а также развитием отношений с международными отраслевыми ассоциациями

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