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Хуснуллин сообщил, что обнаруженная под Азовским морем вода является питьевой

Обнаруженная под Азовским морем вода является питьевой, окончательный анализ запасов будет готов в 2022 году - Хуснуллин.

"Русал" назначил Штефана Цохлинга президентом Николаевского глиноземного завода
Он займется стратегией развития завода на Украине, расширением сотрудничества предприятия с муниципальными и государственными органами власти, а также развитием отношений с международными отраслевыми ассоциациями
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