El Pais: экс-любовница Хуана Карлоса I создала сеть из 12 офшорных компаний

МАДРИД, 16 ноября. /ТАСС/. Предприниматель Коринна Ларсен, являвшаяся любовницей почетного короля Испании Хуана Карлоса I, создала сложную сеть из как минимум 12 офшорных компаний и трастов. Об этом сообщила во вторник газета El Pais.

По ее информации, список соответствующих предприятий был составлен в ходе расследования швейцарского прокурора, который с 2018 года подозревает Ларсен в отмывании денег. Отмечается, что офшорные компании были зарегистрированы за тысячи километров от места жительства предпринимателя. Как передает издание, целью сложной финансовой структуры, разработанной адвокатами Ларсен, было укрытие €70 млн на банковских счетах и имущество.

Почетный монарх состоит в браке с Софией Греческой с 1962 года. В 2000-х годах у Хуана Карлоса I завязался роман с Ларсен. После отречения от престола в 2014 году Хуан Карлос I разорвал с ней связь.

В апреле 2015 года предприниматель встретилась в Лондоне с бывшим председателем компании Telefonica Хуаном Вильалонгой и экс-инспектором полиции Хосе Мануэлем Вильарехо. Именно тогда были сделаны записи разговора, которые были использованы против почетного короля Испании.

По данным СМИ, в ходе беседы Ларсен утверждала, что отрекшийся от престола монарх использовал ее в качестве подставного лица, чтобы скрыть имущество за рубежом. Она также заявляла о существовании счетов в Швейцарии на имя двоюродного брата Хуана Карлоса I. Кроме того, в прессу просочилась информация о том, что на счета в швейцарские банки могли быть переведены в 2008 году $100 млн в качестве комиссионных экс-главе государства за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний.

3 августа 2020 года стало официально известно о том, что почетный монарх сообщил своему сыну, королю Филиппу VI о решении покинуть страну. Хотя Хуану Карлосу I не предъявлено никаких обвинений в Испании, прокуратура ведет несколько расследований, связанных с его деятельностью. Сейчас он находится в ОАЭ.