"Россети" перевели две подстанции во Владивостоке и Хабаровске на удаленное управление

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Компания "Россети ФСК ЕЭС" (входит в группу "Россети") и "Системный оператор" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России перевели подстанцию "Патрокл" во Владивостоке и "РЦ" в Хабаровске на дистанционное управление, говорится в сообщении компании.

"Проект позволяет значительно сократить время проведения плановых переключений, снизить риски ошибочных действий персонала, повысить общую надежность работы подстанций. На сегодняшний день подобные технологии реализованы на 44 энергообъектах группы "Россети", - уточнили в компании.

Отмечается, что удаленное управление внедряется на энергообъектах нового поколения, обеспеченных цифровой связью и автоматизированными системами управления технологическими процессами. На указанных подстанциях были внедрены устройства телемеханики с новейшим отечественным программным обеспечением. Работу в удаленном режиме могут контролировать диспетчеры как компании "Россети ФСК ЕЭС", так и СО ЕЭС. При этом до конца 2021 года дистанционное управления подстанциями будет введено еще на трех объектах Дальнего Востока, в том числе на одной из ключевых магистральных подстанций региона "Лозовая".

Подстанция "Патрокл" мощностью 126 МВА обеспечивает энергоснабжение южных районов Владивостока, в частности жителей районах бухт Улисс, острова Русский, включая учебные корпуса и кампусы Дальневосточного федерального университета. В то же время подстанция "РЦ" является одним из ключевых центров питания Хабаровска, от надежной работы которой зависит обеспечение электроэнергией инфраструктурных, промышленных и социальных объектов города.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.