Завод в Дагестане запустит производство дорожных ограждений для защиты от столкновений

МАХАЧКАЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Завод железобетонных изделий и мостовых конструкций в дагестанском Хасавюрте осваивает новую продукцию, среди которой производство современных дорожных ограждений для предотвращения лобовых столкновений. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минпромторга региона.

"Предприятием планируется организовать выпуск дорожных ограждений "Нью-Джерси". Новые ограждения представляют собой бетонные блоки, которые устанавливаются вдоль разделительной полосы, чтобы предотвратить лобовое столкновения", - говорится в сообщении.

Кроме того, завод осваивает производство мостовых балок длиной до 15 м. В настоящее время в целях получения соответствующей лицензии в Московской области проводится второй этап испытаний.

Минпром Дагестана планирует оказать содействие в получении предприятием льготного займа из Фонда развития промышленности.

Хасавюртовский завод железобетонных изделий и мостовых конструкций был основан в 1967 году. Основной производимой продукцией являются мостовые балки, железобетонные плиты, лестничные ступени, стеновые блоки, бетонные трубы, сваи, пенобетонные блоки и перегородки, а также тротуарная плитка. Ежегодно объемы производимой продукции достигают 80 млн рублей. На заводе работают более 100 человек.