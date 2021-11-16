В 2021 году при реализации нацпроектов выявили более 45 тыс. нарушений закона

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Прокуроры в этом году выявили более 45 тыс. нарушений закона при реализации национальных проектов и инициировали возбуждение 495 уголовных дел. Об этом сообщил во вторник генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"За девять месяцев текущего года в этой сфере прокурорами выявлено более 45 тыс. нарушений законов. Две основные беды - несвоевременное доведение до получателей бюджетных средств и их незаконное расходование. По результатам надзорных проверок к административной и дисциплинарной ответственности привлечено свыше 12 тыс. лиц, инициировано возбуждение 495 уголовных дел", - сказал он на правительственном часе в Госдуме.

Краснов сообщил, что вмешательство прокуроров способствовало завершению строительства и реконструкции более 150 социальных объектов, восстановлению прав многих семей, получивших необоснованные отказы в доступе к мерам господдержки. "И это, я считаю, самый главный результат", - отметил он. "Вместе с тем, в связи с поручением президента о выделении 45 млрд руб. на новую программу расселения жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", необходимо безотлагательно сформировать целостную систему государственного учета жилищного фонда, включив в нее также дома, признанные аварийными на 1 января текущего года", - сказал генпрокурор.

Он сообщил, что под его личным контролем в текущем году продолжено надзорное сопровождение реализации национальных проектов. "Налажен непрерывный обмен информацией с федеральным казначейством, Счетной палатой и Росфинмониторингом. Ответственными руководителями Генеральной прокуратуры поддерживается прямой контакт с кураторами нацпроектов в правительстве", - рассказал он.