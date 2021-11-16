В России за полгода выявили свыше тысячи попыток незаконного роста цен на продукты

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура России только в первом полугодии этого года пресекла свыше тысячи попыток незаконного увеличения цен на продукты. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на правительственном часе в Госдуме.

"Мы не брали в расчет объективные факторы роста цен, сосредоточив внимание на явных нарушениях законов, проявлениях элементарной жадности у поставщиков, продавцов и посредников, - подчеркнул Краснов. - Только в первом полугодии прокурорами выявлено более тысячи подобных нарушений".

По его словам, "в результате принятых мер во многих регионах цены на продукты питания снижены, предупрежден их необоснованный рост". Кроме того, пресечены факты завышения регулируемых предельных надбавок при поставках продуктов в районы Крайнего Севера.

"Нередко причиной роста цен являлся картельный сговор. Например, подобные нарушения выявлены в Забайкальском крае, где его результатом стало завышение цен на хлеб, в Республике Тыва - на сахар и растительное масло, в Республике Алтай - на молочную продукцию. Разумеется, во всех этих случаях последовало принципиальное реагирование, виновные привлечены к ответственности", - отметил генпрокурор.