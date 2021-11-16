Пострадавшие от засухи аграрии Свердловской области получат 620 млн рублей до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Аграрии Свердловской области, которые пострадали в текущем году от засухи, до конца года получат 620 млн рублей из регионального и федерального бюджетов, в том числе на приобретение кормов для животных и сохранение поголовья скота. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка области Артем Бахтерев.

"Уровень господдержки в этом году будет увеличен. Вы знаете, что у нас зона рискованного земледелия. Сельское хозяйство, увы, пострадало в этом году. Поэтому из областного бюджета будет дополнительно выделено около 320 млн рублей и из федерального - порядка 300 млн рублей", - сказал он.

Министр отметил, что дополнительная поддержка будет оказана до конца года на приобретение кормов для сохранения поголовья скота. Дополнительные 320 тыс. рублей из областного бюджета будут направлены на поддержку отрасли молочного животноводства, приобретение техники. Также Бахтерев добавил, что в целом в следующем году власти планируют выделить на поддержку аграриев 4,2 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей поступит из федерального бюджета.

В регионе с мая наблюдалась жаркая и засушливая погода. Температура воздуха чаще всего держалась выше среднегодовых показателей, временами била исторические рекорды. Например, 2 июля она достигла 39,2 градуса. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в этом же месяце ввел режим чрезвычайной ситуации из-за засухи на 39 территориях Свердловской области.