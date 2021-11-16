Генпрокурор призвал сокращать проверки бизнеса, пострадавшего от пандемии

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам продолжить работу по сокращению числа проверок бизнеса на фоне снижения числа малых компаний из-за последствий пандемии.

"В условиях ограничений, вызванных пандемией, особое внимание требуется для обеспечения прав предпринимателей. В текущем году нами предупреждено более 7,5 тыс. незаконных внеплановых проверок бизнеса, ликвидирована задолженность по исполненным публичным контрактам (для государственных и муниципальных заказчиков - прим. ТАСС) в размере 27 млрд рублей, всего устранено свыше 158 тыс. нарушений законов", - сообщил генпрокурор, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Вместе с тем, отметил Краснов, "несмотря на принимаемые меры государственной поддержки количество малых и средних предприятий в стране ежегодно снижается".

"В этой связи мы инициировали продление моратория на проверки субъектов малого бизнеса до конца 2021 года", - отметил он. Краснов пояснил, что бизнес-сообщество позитивно оценило принятый Госдумой новый закон, разработанный с участием Генпрокуратуры, о государственном и муниципальном контроле, который предоставил предпринимателям дополнительную защиту от необоснованных проверок со стороны контролирующих структур.

"Только за первые два месяца действия закона нами отказано в согласовании почти половины от всех внесенных контролирующими органами предложений о проведении внеплановых проверок бизнеса", - сообщил Краснов.

"С учетом обострения ситуации с распространением коронавируса считаю, что и этих мер недостаточно. Мною дано поручение прокурорам о продолжении работы по минимизации проверочных мероприятий", - сказал генпрокурор.

Кроме того, он заявил о необходимости введения административной ответственности за нарушение должностными лицами контролирующих органов требований нового закона. По поручению президента России эта законодательная инициатива включена в проект нового Кодекса об административных правонарушениях. "Однако принятие этого акта - процесс длительный, и мы будем дополнительно обосновывать необходимость скорейшего включения данной нормы в действующий КоАП", - сообщил Краснов.