Краснов заявил, что РЭО устраняет выявленные прокуратурой нарушения

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госкомпания "Российский экологический оператор" (РЭО) устраняет выявленные в ходе проверки Генпрокуратуры нарушения, в том числе грубые нарушения при использовании бюджетных средств. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на правительственном часе в Госдуме.

"В прошлом году Генеральной прокуратурой проверена деятельность компании "Российский экологический оператор", - сказал Краснов. - Результаты свидетельствуют как о неисполнении ею задач по формированию комплексной системы обращения с отходами, так и о грубых нарушениях при расходовании бюджетных средств".

По итогам проверки "приняты необходимые меры реагирования, выявленные нарушения устраняются", - отметил он.

В феврале в РЭО, комментируя сообщения о проверке Генпрокуратуры в связи со сверхвысокими зарплатами в госкомпании, объяснили увеличение фонда оплаты труда неравномерным финансированием. Увеличение фонда оплаты труда до 146,6 млн рублей за счет перераспределения затрат по другим статьям было утверждено решением наблюдательного совета РЭО из-за отсутствия дополнительного финансирования и во избежание приостановления деятельности компании. По ряду замечаний Генпрокуратуры были инициированы служебные проверки должностных лиц.