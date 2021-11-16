Самая мощная в России линия погрузки угля запущена в порту "Тамань"

ТАМАНЬ /Краснодарский край/, 16 ноября. /ТАСС/. Самая мощная в России линия по погрузке угля мощностью 8 тыс. тонн в час запущена в порту "Тамань".

"Команду на старт даю, начинайте", - сказал в ходе торжественной церемонии запуска линии заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он также отметил, что проект является одним из важнейших в развитии портовых мощностей страны. Для его реализации уже построена железнодорожная и автомобильная инфраструктура, она также продолжит развиваться.

"Это составляющая развития региона. Погрузка угля не только важная составляющая в развитии портово-индустриального кластера и шаг к тому, что морские ворота России, <...>будут переваливать еще больше. А для региона принципиально важно, что это новые рабочие места, новые налоги", - подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Основатель и инвестор компании ОТЭКО Мишель Литвак также обратил внимание на то, что данная линия будет крупнейшей, среди аналогичных в РФ.

Новая линия погрузки

В апреле сообщалось, что группа компаний "ОТЭКО" приступила к пусконаладке на причалах № 1 и № 2 Таманского терминала наволочных грузов (ТТНГ) двух самых мощных в России судопогрузочных машин мощностью 8 тыс. тонн угля в час. После ввода в эксплуатацию мощность судопогрузочных машин терминала достигнет 30 тыс. тонн грузов в час, что позволит существенно ускорить загрузку балкеров.

По информации пресс-службы компании, линия позволит сократить минимальное время обработки наиболее крупных судов в порту Тамань в два раза - c 48 до 24 часов. Новая линия погрузки включает стакер-реклаймер, крытый конвейер и специальную судопогрузочную машину. Также в следующем году планируется запустить еще одну аналогичную сверхмощную линию погрузки, после ввода которой и еще одного склада мощность угольного терминала достигнет 72 млн тонн в год.

ГК "ОТЭКО" - крупнейший частный инвестор в портовую инфраструктуру на юге России. С начала 2000 годов компания реализует комплексную инвестиционную программу по строительству терминальных мощностей в порту Тамань.