"Русал" назначил Штефана Цохлинга президентом Николаевского глиноземного завода

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. "Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая - назначил Штефана Цохлинга президентом своего Николаевского глиноземного завода на Украине, сообщила компания.

"За более чем 25 лет своей профессиональной карьеры Штефан Цохлинг занимал руководящие должности в ряде крупных международных компаний финансового и промышленного сектора, включая одного из крупнейших производителей автомобильных компонентов в мире Magna International, мирового лидера в области выхлопных систем для спортивных автомобилей REMUS Group, а также банковской корпорации HSBC Investment Banking", - говорится в сообщении.

Цохлинг будет заниматься стратегией развития Николаевского глиноземного завода, расширением сотрудничества предприятия с муниципальными и государственными органами власти, а также развитием отношений с международными отраслевыми ассоциациями и финансовыми сообществами, отметил "Русал".

Также менеджер будет осуществлять контроль и руководство проектами по внедрению новейших и инновационных производственных систем, соответствующих повестке дня в области снижения выбросов углерода, за счет внедрения передовых практик в отношении экологии, социального и корпоративного управления (ESG), говорится в сообщении.