Morden Finance подала апелляцию накануне отмены торгов по продаже "Интеко"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Компания Morden Finance Limited подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда города Москвы, который отклонил заявление компании о наложении запрета банку "Траст" проводить аукцион по продаже девелоперской компании "Интеко". Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

В карточке судебного дела указано, что компания Morden Finance 15 ноября 2021 года подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда города Москвы. Как сообщал ТАСС, в этот же день банк "Траст" объявил об отмене аукциона о продаже девелопера "Интеко", назначенный на 16 ноября.

Согласно информации из определения Арбитражного суда города Москвы, Morden Finance 11 ноября 2021 года обратилась в суд с заявлением о наложении запрета на банк "Траст" проводить аукцион по продаже акций девелопера "Интеко" до разрешения судебных разбирательств в Окружном суде Никосия. В пресс-службе банка "Траст" отмечали, что 10 ноября 2021 года кипрский суд запретил банку и ряду иных ответчиков завершать аукцион по продаже акций "Интеко".

В материалах дела указано, что иск в Окружном суде Никосии связан с фактом якобы незаконной передачи акций "Интеко" компанией "Аурево Лимитед" в пользу банка "Траст". По информации с сайта раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 26 октября 2020 года "Траст" приобрел право распоряжаться 100% акций компании "Интеко". Сведения о "Трасте" как единственном акционере "Интеко" внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 2 июня 2021 года, до этой даты единственным акционером являлась компания "Аурево Лимитед", указано в материалах дела.

В свою очередь, банк "Траст" отмечает, что продажа акций "Интеко" осуществлена с соблюдением всех необходимых по законодательству Кипра корпоративных процедур, а компания Morden Finance никогда не выступала участником или акционером компании "Аурево Лимитед" или самой компании "Интеко", говорится в материалах дела. В итоге 12 ноября Арбитражный суд города Москвы оставил без удовлетворения заявление Morden Finance.

О продаже "Интеко"

Аукцион по продаже девелоперской компании "Интеко" должен был состояться 16 ноября, однако вечером 15 ноября "Траст" объявил об отмене торгов. В банке это объяснили защитой интересов потенциального покупателя, а также добавили, что считают заявленные компанией Morden Finance Limited требования незаконными и будут защищать свои интересы в судебном порядке.

Ранее ФАС одобрила шесть претендентов на покупку "Интеко": структура девелоперской группы "Самолет" "Самолет Инт 1", структуры девелопера Smimex "Специализированный застройщик "Второй" и "Смайнэкс управление активами", компании "Логос" (специализируется на операциях с ценными бумагами) и "Ариеф" (занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, а также вложениями в ценные бумаги), "Аркада холдинг", совладельцем которой является собственник "Уралхима".

Группу компаний "Интеко" выставил на торги банк непрофильных активов "Траст". Открытый электронный аукцион на повышение цены был заявлен на площадке Российского аукционного дома. Начальная цена актива составляла 37,4 млрд рублей.

Компания "Интеко" основана в 1991 году женой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и продана ею в 2011 году. Основным покупателем девелопера стал совладелец Бинбанка Микаил Шишханов, также 5% компании получил Сбербанк. "Траст" через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) получил контроль над активом из-за финансовых проблем Шишханова, связанных с Бинбанком. Портфель реализованных проектов "Интеко" на сегодня достигает 5 млн кв. м. Компания работает в Москве, а также присутствует на рынках Ростовской и Ленинградской областей.