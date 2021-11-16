Nord Stream 2 AG учреждает "дочку" в ФРГ для соответствия нормативным требованиям

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Оператор "Северного потока - 2" - компания Nord Stream 2 AG - учреждает "дочку" в Германии с целью обеспечить соответствие всем правилам и нормативным требованиям, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Федеральное сетевое агентство Германии опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию", - сообщили в компании.

Ранее германский регулятор сообщил, что временно приостановил процесс сертификации "Северного потока - 2" из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс сертификации возобновится, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки", отметили в регуляторе.

Регулятор поясняет, что решение о сертификации будет принято "в рамках оставшегося срока от предусмотренных законом четырех месяцев". Крайним сроком ранее называлось 8 января 2022 года.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. метров в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Это ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.