РБК: власти подготовили новый вариант ограничений на выдачу кредитов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Пункт, предоставляющий возможность Банку России вводить специальные ограничения на выдачу необеспеченных кредитов только для системно значимых кредитных организаций (СКЗО), убран из доработанного ко второму чтению законопроекта о прямых количественных ограничениях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источника, участвовавшего в обсуждении.

По данным издания, в первом чтении документ был принят 21 октября. Он предусматривает, что "прямые количественные ограничения могут быть дифференцированными в зависимости от значений характеристик кредитов(займов), от вида микрофинансовых организаций, от видов лицензий, выдаваемых банкам, и (или) отнесения кредитных организаций к системно значимым". Поправки ко второму чтению законопроекта, которое состоялось 15 ноября, существовали в трех версиях в каждом из вариантов СЗКО отдельно не выделялись, пишет РБК.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что системно значимые банки не будут подпадать под отдельное регулирование, добавив, что законопроект находится в процессе согласования. На заседании комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков сообщил, что документ будет вынесен на второе чтение на этой неделе. Обновленные версии документа больше не содержат слов "прямые количественные ограничения", вместо этого предлагается использовать термин "макропруденциальные лимиты". Суть нового инструмента при этом практически не меняется: предполагается, что Банк России будет определять максимально допустимую долю отдельных видов кредитов или займов физлицам от общего объема ссуд, которые смогут одобрять банки или МФО. В кредитный портфель также будут включаться ссуды, полученные участниками рынка по договорам переуступки прав требования (цессии). Уровень лимитов, порядок их расчета и применения будут отдельно определяться Банком России.

В пресс-службе ЦБ рассказали РБК, что в ходе обсуждения законопроекта с федеральными органами власти было принято решение, что лимиты должны в равной степени применяться ко всем банкам с универсальной лицензией, чтобы не допускать регулятивного арбитража и возможного перетока рискованных кредитов, например, с высокой долговой нагрузкой заемщика, из одной группы банков в другую. В связи с этим, возможность дифференциации макропруденциальных лимитов для СЗКО была исключена, добавили там.

Отмечается, что свобода ЦБ вводить запреты для кредиторов будет ограничена ст. 43 закона "О Центральном банке", которая должна была утратить силу, продолжит действовать. Она гласит, что регулятор может применять прямые ограничения на отдельные операции для всех банков только после консультаций с правительством. В новых версиях законопроекта по-разному изложены сценарии, при которых ЦБ сможет использовать лимиты. Проект поправок от 1 ноября предполагает, что решение о введении лимита должно приниматься на основании некой методики Банка России. Версия от 11 ноября содержит пункт о том, что ЦБ сможет принимать решения с учетом "факторов риска увеличения долговой нагрузки заемщиков, определяемых самим регулятором. В том же документе прописано временное ограничение этой опции - после 1 января 2024 года ЦБ уже не сможет принимать подобные решения. Аксаков в разговоре с РБК сказал, что такая идея предлагалась, "но в документе этого нет". "Это [право определять лимиты] отдается на откуп Центральному банку, но при этом будет прописана, возможно, в постановлении Госдумы рекомендация о недопущении регуляторного арбитража для разных секторов рынка", - рассказал изданию депутат.

Кроме этого, из всех обновленных версий законопроекта исчезла норма о том, что кредиторы обязаны будут информировать потребителей о введенных запретах на кредитование. Этот пункт ранее не поддерживали банки. "Эта норма была исключена, чтобы не создавать избыточную административную нагрузку на банки и МФО", - пояснили РБК в пресс-службе ЦБ, добавив, что для граждан важно знать свой уровень долговой нагрузки, особенно если она превышает 50% доходов, и законопроект, обязывающий банки уведомлять заемщиков о рисках высокой долговой нагрузки, уже принят Госдумой в первом чтении. А информация об установлении макропруденциальных лимитов и так будет публичной, указали в ЦБ.

Законопроект был инициирован главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и депутатом Госдумы седьмого созыва Игорем Дивинским.

В начале октября президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой и Банком России обеспечить до 1 декабря 2021 года принятие федерального закона, наделяющего ЦБ РФ полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на объемы предоставляемых кредитными организациями и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов на потребительские цели.