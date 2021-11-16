Пошлина на вывоз металлолома из России увеличена до €100 за тонну

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Таможенная пошлина на вывоз из РФ металлолома будет увеличена до €100 за тонну, сообщил на пленарном заседании Госдумы глава комитета нижней палаты парламента про бюджету и налогам Андрей Макаров.

"В соответствии с вашим поручением мы проработали вчера все эти предложения с Минфином, с Минпромом, с Минэком, решение об увеличении таможенной пошлины до €100 принято сегодня", - сказал он, обращаясь к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Володин ранее отметил, что у нас "вывозная таможенная пошлина €70, меньше чем в других странах".

"Мы с вами говорили о необходимости изучения темы, связанной со стоимостью металла, и реализацию поручения президента, он прямо сказал и правительству, и мы для себя должны эти поручения рассматривать как обязанность с нашей стороны сделать все для того, чтобы цена на металл не только не росла, но и снижалась. В этой части рабочая группа вместе с комитетом по бюджету и налогам, с комитетом по промышленности подготовила ряд предложений, они уже в рамках нашего профильного комитета по бюджету и налогам отработаны, что позволяет говорить, что эти предложения были реализованы, и мы этот вопрос в ходе обсуждения закона подробно обсудим", - сказал Володин.

Ранее стало известно, что 16 ноября подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции на заседании во вторник одобрила повышение минимального уровня пошлины на экспорт лома черных металлов до €100 за тонну с 1 января 2022 года на полгода.