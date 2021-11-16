Путин: восстановление авиаперевозок идет, но их объемы пока меньше, чем до пандемии

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Восстановление авиаперевозок идет, но в целом их объемы в настоящее время меньше, чем до пандемийного кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече во вторник с главой "Аэрофлота" Михаилом Полубояриновым.

"Аэрофлот" является крупнейшим авиаперевозчиком в России. Знаю, что восстановление [авиаперевозок] потихонечку идет, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом все-таки поток пока ниже, чем в докризисном 2019 году", - отметил глава государства.