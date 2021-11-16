ВТБ ожидает замедление роста кредитования

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ВТБ ожидает снижения темпов роста кредитования, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" глава банка Андрей Костин.

"Мы, конечно, ожидаем снижения темпов роста кредитования", - сказал он.

Костин отметил, что кредитование ипотеки и розничного бизнеса в следующем году может существенно сократиться, примерно на треть. "Если в этом году в целом возрастало [кредитование] на 22-23%, то в следующем году это будет, скорее всего, - 12-13%", - отметил он.

Глава ВТБ также добавил, что сегодня рынок в целом готов брать деньги и можно ожидать достаточную стабильность банковского сектора и его доходов. "Может, они не вырастут сильно по сравнению с этим годом, но они будут достаточно стабильными", - подчеркнул Костин.