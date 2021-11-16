Предприятие Росатома выполнило рекордный объем исследований Северного морского пути

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Гидрографическое предприятие Росатома выполнило рекордный в истории современной России объем исследований акватории Севморпути. Об этом сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

"Работы проводились согласно перспективному плану навигационно-гидрографического обеспечения (НГО) Севморпути на 2021-2025 годы, утвержденному госкорпорацией "Росатом", - говорится в сообщении. Несмотря на сложные гидрометеорологические и ледовые условия навигации 2021 года, в части гидрографических работ перспективный план НГО выполнен на 102,5%. По сравнению с прошлым годом объем исследований акватории увеличился почти в два раза - с 46,6 тыс. до 83,6 тыс. приведенных километров (количество пройденных судном километров при производстве промеров, умноженное на коэффициент приведения - зависит от скорости судна и других факторов). В соответствии с планом НГО, в 2021 году Гидрографическое предприятие также установило автономные источники питания на 17 светящих навигационных знаках, выполнило постановку и съемку 96 плавучих предостерегательных знаков, произвело обслуживание 193 береговых средств навигационного обеспечения. В текущем году также впервые на участке Северного морского пути (СМП) были установлены буи, оснащенные станциями автоматической идентификационной системы (АИС), что должно повысить безопасность судоходства на этом участке СМП в условиях увеличения грузопотока.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев выразил надежду, что объем грузоперевозок по Северному морскому пути по итогам 2021 года вырастет до 35 млн т. А круглогодичная навигация по Северному морскому пути, по словам вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, начнется в 2023-2024 годах.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Гидрографического предприятия, высокий темп исследований предполагается поддерживать и в дальнейшем - для того, чтобы увеличить количество рекомендованных маршрутов на Севморпути. Если с 2011 по 2020 год общий объем исследований акватории составил 377 тыс. приведенных километров, то с 2021 по 2025 год будет исследовано 430 тыс. приведенных километров.

ФГУП "Гидрографическое предприятие" осуществляет навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства в акватории СМП, включающее в себя изучение подводного рельефа дна с целью поддержания актуальности морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания на современном уровне и обеспечения акватории СМП средствами навигационного оборудования, а также информирования мореплавателей об изменениях навигационной обстановки. Предприятие выступает заказчиком-застройщиком по объектам нового строительства и эксплуатирует портовую инфраструктуру в границах акватории СМП.