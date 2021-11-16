ЦБ считает серьезным вызовом манипулирование рынком через каналы в соцсетях

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Манипулирование рынком ценных бумаг через каналы в соцсетях является серьезным вызовом не только для Банка России, но и для других регуляторов, заявила первый зампредседателя ЦБ РФ Ксения Юдаева на онлайн-конференции "Противодействие инсайду и манипулированию: в поисках новой парадигмы".

Сейчас частные инвесторы все больше получают информацию из соцсетей, специальных каналов и других источников. При этом такая информация может быть не надежной, "но сами участники рынка могут не иметь возможность отличить более профессиональную информацию от менее профессиональной", сказала она.

"Было несколько случаев, в том числе на западе, такого прямого манипулирования рынком через такого рода новые каналы доведения информации до инвесторов. Мне кажется, что это довольно серьезный вызов, которым нужно заниматься, и не только для нас, но и для других регуляторов", - добавила Юдаева.

По ее словам, в Европе стали появляться требования по регулированию интернет-консультирования. "Нам, безусловно, на эту тему стоит обратить внимание", - пояснила первый замглавы ЦБ.

В январе 2021 года волна взрывного роста затронула некоторые акции небольших компаний США. В частности, стоимость бумаг американской розничной сети по продаже видеоигр GameStop с 12 по 28 января взлетела на 2309%, до $483. Причиной тому стали организованные на платформе Reddit спекуляции частных трейдеров. Похожие скачки в феврале на Мосбирже демонстрировали бумаги "Белуга Групп" и "Абрау-Дюрсо". В частности, бумаги "Белуга Групп" за два дня дорожали примерно на 60%, а акции "Абрау-Дюрсо" - на 40%, позже опустившись практически до исходных значений.