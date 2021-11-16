Более 21 млрд рублей вложат в развитие социальной инфраструктуры в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Общий объем финансирования по созданию социальной инфраструктуры в Находке составит 21,8 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе совещания по рассмотрению проекта долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа.

"Общий объем финансирования 21,8 млрд рублей. Из них 11,4 млрд рублей федерального бюджета, 6,6 млрд консилидированно из бюджета Приморского края, 3,8 млрд внебюджетных средств, которые сейчас уже вкладываются нашими инвесторами, работающими в Находкинском городском округе", - сказал Кожемяко.

По словам губернатора края, срок реализации плана - 2022-2030 годы, проект содержит 13 организационных мероприятий, 73 мероприятия по развитию инфраструктуры. "Находка - один из крупнейших населенных пунктов Приморья. На территории создана территория опережающего развития. Реализуется проект строительства Находкинского завода минеральных удобрений. Давайте посмотрим, что мы должны сделать для того, чтобы люди в Находке жили в комфортных условиях", - сказал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Кожемяко уточнил, что в Находке разворачивается работа "по строительству самого современного, первого в Российской Федерации завода по производству метанола и минеральных удобрений". С предприятием было подписано соглашение, которое, по словам главы региона, предусматривает всестороннее развитие города в части образования, культуры, спорта, социальной сферы.

Кроме того, ведется подготовка мастер-плана с учетом специфики каждого из 14 жилых микрорайонов округа, к которой привлечены российские архитекторы, урбанисты. "Очень важно, что в обсуждении принимают участие представители общественности, бизнеса, экспорта и жители округа. На протяжении трех месяцев шла работа по согласованию планов социально-экономического развития с жителями. Он был сформулирован и представлен Минвостокразвития, далее правительстве Российской Федерации", - сказал губернатор края.

По словам губернатора края, в Находке проживает 143 тыс. человек. "Новые проекты обеспечат население ближайшие 10 лет, желающие жить и работать в городе на современных предприятиях, за достойную заработную плату. Чтобы новое производство развивалось, инженерная инфраструктура должна быть соответствующей. Сегодня же ее износ составляет более 70, и 60% дорог соответствуют нормативным требованиям, что само по себе откладывает отпечаток на комфортное проживание в городском округе", - сказал он.