В модернизацию производства Барнаульского меланжевого комбината вложат около 5 млрд рублей

БАРНАУЛ, 16 ноября. /ТАСС/. Около 5 млрд рублей инвестируют в модернизацию производства единственного за Уралом текстильного предприятия с полным циклом производства - Барнаульского меланжевого комбината (БМК), сообщает пресс-служба правительства Алтайского края во вторник.

"В 2022 году начнется реализация масштабного инвестпроекта по строительству новой отделочной фабрики. Установка современного оборудования позволит выпускать ткани мирового уровня, а процессы модернизации швейного производства помогут увеличить производительность труда в два раза. Объявленная сумма инвестиций в модернизацию производства меланжевого комбината составит порядка 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи губернатора региона Виктора Томенко с гендиректором компании "БТК Холдинг" (учредитель АО "БМК "Меланжист Алтая") Михаилом Бочаровым.

Строительство новых мощностей потребует модернизации существующих сетей водоснабжения и водоотведения. На эти цели правительство Алтайского края выделит около 1 млрд рублей за счет привлечения инфраструктурного бюджетного кредита.

Отмечается, что за последние три года в швейное и текстильное производства на предприятии было вложено уже более 1 млрд рублей. На БМК представлены все переделы легкой промышленности, в том числе прядение, ткачество, процесс крашения и отделки тканей, швейное производство. Здесь трудятся около 2 тыс. человек. Ежегодно предприятие выпускает порядка 10 млн метров ткани и около 1 млн швейных изделий.

Ранее сообщалось, что на реализацию 15 проектов с помощью средств инфраструктурных кредитов Алтайский край получит 9 млрд 274 млн рублей. В числе проектов, которые одобрены для получения инфраструктурных кредитов, - строительство животноводческого комплекса, маслозавода, текстильной фабрики, горнолыжного курорта и пантолечебницы. Поступление инфраструктурных бюджетных кредитов в 2022-2023 годах позволит привлечь средства частных инвесторов в размере более 32 млрд рублей. Для реализации проектов планируется создание 29 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов в объеме 500 млрд рублей регионам на развитие инфраструктуры.