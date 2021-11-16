Стоимость реализации плана по развитию "Пулково" может превысить 70 млрд рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Общий объем бюджета по реализации проекта развития аэропорта "Пулково" может превысить 70 млрд рублей, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Транспортной недели 2021.

В июне 2021 года в ходе Петербургского международного экономического форума ООО "Воздушные ворота северной столицы", входящее в "ВТБ инфраструктурный холдинг", и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о намерениях по дальнейшему развитию аэропорта "Пулково".

"По бюджету сейчас трудно говорить, потому что видите, как меняются цены быстро на строительство. <…> Первоначально планировалось 60-70 млрд [рублей]. Наверное, будет корректировка в сторону увеличения", - сказал Костин.

Как уточнил старший вице-президент банка ВТБ, председатель совета директоров "ВТБ инфраструктурный холдинг" Юрий Молчанов, само строительство планируется начать в 2023 году.

Пулково - международный аэропорт Петербурга. Пассажиропоток авиаузла по итогам 2019 года составил рекордные 19,6 млн человек, что на 8,1% больше результата за 2018 год. Аэропортом управляет консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". В его состав входят компании "ВТБ Капитал", "Фрапорт АГ" и Суверенный фонд Катара.