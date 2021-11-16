Путин отметил вклад Лебедя в продвижение идеи авиахаба в Красноярске

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой авиакомпании "Аэрофлот" Михаилом Полубояриновым отметил вклад генерала Александра Лебедя, который был губернатором Красноярского края в 1998-2002 годах, в продвижение идеи создания авиационного хаба в Красноярске.

"Как в Красноярске этот хаб функционирует, какие перспективы, как вы видите?" - поинтересовался Путин у главы "Аэрофлота". Президент подчеркнул, что "еще губернатор Лебедь развивал идею хаба в Красноярске".

По оценке Полубояринова, это "на самом деле действительно очень правильная идея, и правильный выбор был", а красноярский хаб "очень успешно себя показал".

Аэропорт Красноярск (Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м. Аэропорту присвоено имя прославленного тенора, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. Под оперативным управлением красноярского аэропорта находится аэропорт Черемшанка. 31 мая "Аэрофлот" открыл в Красноярске второй после московского Шереметьево международный авиахаб.

Александр Лебедь был избран губернатором Красноярского края в 1998 году. До 2001 года в качестве главы региона представлял исполнительную власть края в Совете Федерации. 28 апреля 2002 года погиб в авиакатастрофе.