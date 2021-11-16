{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВТБ и власти Петербурга инвестируют 12 млрд руб. в капитал "Метростроя Северной столицы"

Финансовая организация и город вложат 4 млрд и 8 млрд рублей соответственно

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ВТБ и власти Санкт-Петербурга планируют в 2021 году внести в капитал совместной компании "Метрострой Северной столицы" 12 млрд рублей.

"Только в этом году мы планируем внести дополнительно порядка 4 млрд рублей в уставный капитал самой компании", - сказал журналистам старший вице-президент банка ВТБ, председатель совета директоров "ВТБ инфраструктурный холдинг" Юрий Молчанов на полях Транспортной недели.

При этом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что еще 8 млрд рублей инвестируют власти Санкт-Петербурга.

В октябре 2020 года при участии ВТБ была создана компания "Метрострой Северной столицы", 65% акций которой переданы в собственность города. Планируется, что эта компания станет единственным поставщиком и генподрядчиком при строительстве метрополитена Петербурга.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
ГП установила много картельных сговоров при закупках аппаратуры для фотовидеофиксации
Генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что ведомство направило материалы в органы следствия, где возбуждены уголовные дела
Читать полностью