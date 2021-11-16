ВТБ и власти Петербурга инвестируют 12 млрд руб. в капитал "Метростроя Северной столицы"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ВТБ и власти Санкт-Петербурга планируют в 2021 году внести в капитал совместной компании "Метрострой Северной столицы" 12 млрд рублей.

"Только в этом году мы планируем внести дополнительно порядка 4 млрд рублей в уставный капитал самой компании", - сказал журналистам старший вице-президент банка ВТБ, председатель совета директоров "ВТБ инфраструктурный холдинг" Юрий Молчанов на полях Транспортной недели.

При этом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что еще 8 млрд рублей инвестируют власти Санкт-Петербурга.

В октябре 2020 года при участии ВТБ была создана компания "Метрострой Северной столицы", 65% акций которой переданы в собственность города. Планируется, что эта компания станет единственным поставщиком и генподрядчиком при строительстве метрополитена Петербурга.