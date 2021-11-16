Эксперты ожидают всплесков DDoS-атак и хакерских атак на ретейл в ноябре из-за распродаж

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Эксперты ожидают всплесков DDoS-атак и хакерских атак на ретейл в ноябре в связи с началом сезона распродаж. Об этом говорится в сообщении компании StormWall, которая занимается разработкой решений для защиты бизнеса от кибератак.

"Эксперты ожидают новых всплесков DDoS-атак и хакерских атак на ретейл в ноябре этого года в связи с предстоящей "черной пятницей" и сезоном распродаж", - отмечается в сообщении.

Специалисты советуют онлайн-ретейлерам заранее подготовиться к повышенной хакерской активности. Как сообщили в компании, ее специалисты зафиксировали всплеск DDoS и других хакерских атак на сектор электронной торговли в начале ноября. Из-за ограничений, связанных с COVID-19, популярность онлайн-шопинга в начале ноября выросла, и на эту ситуацию моментально отреагировали хакеры. Злоумышленники стремились создать проблемы в работе сайтов ретейлеров, запуская DDoS-атаки, а также пытались взломать аккаунты пользователей интернет-магазинов с помощью умных ботов, отмечается в сообщении.

В основном DDoS-атаки осуществлялись по протоколу HTTP, а их средняя мощность составляла 100 Гбит/с. Самое большое число DDoS-атак было направлено на онлайн-магазины по продаже техники (45%), одежды и обуви (32%) и косметики (17%). Также хакеры атаковали интернет-магазины по продаже мебели (3%), товаров для дома (2%) и другие (1%). Основным мотивом DDoS-атак являлось вымогательство, но также причиной могла быть конкурентная борьба, которая обычно усиливается в конце года, пояснили эксперты.

Согласно их данным, для организации атак с целью взлома аккаунтов пользователей злоумышленники использовали умных ботов, которые обходят большинство традиционных средств защиты. "Хакеры пытались взломать аккаунты пользователей, желая обогатиться, злоумышленники хотели получить доступ к данным, чтобы потом продать их на черном рынке. Кроме того, хакеры могут использовать данные с целью вымогательства и шантажа", - отмечается в сообщении.