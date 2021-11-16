Льготную ставку при переходе на "упрощенку" получат 12 тыс. бизнесменов Удмуртии

ТАСС, 16 ноября. Ставка 4% и 10% (вместо 6% и 15%) при переходе с Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения (УСН) в 2022 году в Удмуртии распространится на 12 тыс. предпринимателей, сообщил ТАСС во вторник первый вице-премьер республики Константин Сунцов.

"Мы продлили льготы по УСН на 2021 год для предприятий, ведущих творческую, культурно-досуговую, спортивную и развлекательную деятельность, и общепита. Это 1 617 субъектов малого и среднего предпринимательства. Еще 12 тыс. бизнесов, перешедших на УСН с ЕНВД, получат льготную ставку 4% и 10% на 2022 год", - сказал Сунцов.

По его словам, в ноябре Министерство экономики Удмуртии также начало прием заявок на выдачу субсидии до 300 тыс. рублей на выплату аренды, коммунальных платежей для фуд-кортов, детских игровых и кинотеатров. На рассмотрении пока находится 12 заявок. Корпорация развития республики также выдает займы от 0,1% для детских игровых комнат, детских центров, общепита. "Два займа на 1,5 млн выдано. В работе еще 12 заявок на 9,6 млн. Это до конца года", - добавил первый вице-премьер.

Он отметил, что республика готова вводить дополнительные меры поддержки в случае ухудшения эпидобстановки и введения новых ограничений.

"Мы регулярно обновляем раздел "Стопкоронавирус" на сайте Корпорации развития. Это удобный и понятный раздел, где собрана вся актуальная информация о том, как работать бизнесу, какие на данный момент есть ограничения и какими мерами поддержки могут воспользоваться предприниматели. Также мы сейчас активно обучаем предпринимателей онлайн-торговле, работе на маркетплейсах. Это альтернатива обычной торговле", - заключил Сунцов.