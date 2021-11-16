Стратегию корпорации "Кавказ.РФ" на ближайшие 10 лет сформируют до конца 2021 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Стратегия корпорации "Кавказ.РФ" - единого института развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), созданного на базе АО "Курорты Северного Кавказа", - на ближайшие 10 лет будет сформирована до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Кавказ.РФ".

"До конца года будет сформирована наша стратегия на ближайшие 10 лет, наша цель - не дублировать существующие инструменты государственной политики, а воплотить в себе действительно недостающие меры поддержки и функции. К примеру, координацию в части предоставления консультационных услуг инвесторам и инициаторам проектов по действующим на Северном Кавказе механизмам господдержки и оказание содействия в их получении", - цитирует пресс-служба гендиректора "Кавказ.РФ" Хасана Тимижева.

Как отмечается, основные цели, которые сейчас стоят перед обществом - это рост числа мест размещения в регионе, увеличение притока частных инвестиций, создание и сохранение рабочих мест, а также обеспечение роста турпотока.

В апреле 2021 года были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал был сохранен и передан в объединенный институт развития, который получил новую систему управления и стал функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа".