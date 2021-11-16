Fitch связывает приостановку сертификации Nord Stream 2 AG с процедурными вопросами

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Приостановка сертификации оператора "Северного потока - 2" связана с процедурными вопросами, а не с политическими. Однако слишком медленные темпы этой процедуры делают вероятным запуск газопровода в лучшем случае к концу отопительного сезона. Такое мнение высказал ТАСС старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

"Скорее, здесь идет речь о процедурных, а не о политических моментах. Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит. Но в целом сертификация идет довольно медленно - скорее всего, проект будет запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона", - считает эксперт.

По его мнению, такая ситуация "создает ситуацию неопределенности на рынке - пока не ясно, будет ли "Газпром" готов существенно увеличить поставки в Европу до запуска "Северного потока - 2".

Федеральное сетевое агентство Германии ранее сообщило, что временно приостанавливает процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода. Отмечается, что сертификация оператора может рассматриваться лишь в случае, если компания имеет правовую форму в соответствии с германским правом. Иными словами, регулятор требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся германского сегмента газопровода, в собственность немецкой "дочки". До тех пор процесс сертификации будет приостановлен.

Регулятор отметил, что решение будет принято "в рамках оставшегося срока от предусмотренных законом четырех месяцев". Крайним сроком ранее называлось 8 января 2022 года.