Косачев считает, что затягивание сертификации Nord Stream 2 AG не в интересах Европы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Все процедуры по сертификации Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора должны быть юридически неуязвимы, однако затягивание этого процесса не в интересах Европы, особенно в условиях наступающих холодов. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера.

"Первым зримым результатом сегодняшнего решения стал очередной резкий скачок цен на газ в Европе, соответствующие негативные издержки будут опять на потребителях, тех же европейцах. Так что процедуры процедурами, но любая затяжка с сертификацией трубопровода, тем более накануне наступления зимы, не в интересах объединенной Европы, вне всякого сомнения", - сказал Косачев.

При этом он подчеркнул, что все юридические тонкости должны быть обязательно учтены при сертификации. "Эти процедуры должны быть юридически неуязвимыми, так как желающих подвергнуть их сомнению будет в любом случае более чем достаточно", - добавил вице-спикер Совфеда.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. метров в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Это ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.