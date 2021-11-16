Краснов назвал заключение под стражу предпринимателей исключительной мерой пресечения

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Заключение под стражу предпринимателей, подозреваемых и обвиняемых в экономических преступлениях, применяется только в исключительных случаях. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

"Уголовно-процессуальным законодательством в нашей стране созданы гарантии для бизнес-сообщества. И такая мера пресечения избирается лишь в исключительных случаях", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в рамках правительственного часа в Госдуме.

Краснов сообщил, что за первое полугодие этого года в России следователями возбуждено 143 ходатайства об избрании меры пресечения в отношении предпринимателей по экономическим делам.

"Каждое восьмое из них не поддержано прокурором", - сказал генпрокурор, отметив, что сам принципиально относится к этому вопросу. Генпрокурор подчеркнул, что ситуация с арестами предпринимателей находится на особом контроле прокуратуры и общества в целом.