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Клиенты банков получат возможность отказаться от дистанционных услуг

Изменения позволят снизить риски для клиента, когда он находится под воздействием злоумышленников, отметили в ЦБ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Банк России планирует обязать финансовые организации предоставить клиентам возможность отказаться от оказания им услуг в дистанционной форме. Об этом сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности Банка Росси Артем Сычев в ходе открытой дискуссии президента Ассоциации российских банков.

"Есть несколько новаций и законодательных, и нормативных. Первые из них совсем буквально на подходе - внесли изменения в 683-е положение Банка России, где обязали финансовые организации предоставлять своим клиентам сервис, который позволил бы им отказаться от предоставления услуг в дистанционной форме", - сказал Сычев, сообщая о планах регулятора по противодействию методам социальной инженерии.

По его словам, эти изменения позволят снизить риски для клиента, когда он находится под воздействием злоумышленников. При общении в банке с операционистом, как считает представитель Банка России, у клиента будет гораздо больше шансов сохранить свои деньги.

Вторым новшеством, по словам Сычева, будет оперативный обмен информацией с правоохранительными органами. "Мы ведем работу по тому, чтобы наладить оперативное взаимодействие с правоохранительными органами по обмену информацией о тех лицах, которые участвуют в выводе похищаемых денег", - заявил он. Как отметил Сычев, это позволит правоохранительным органам существенно сократить сроки расследования.

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