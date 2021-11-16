Атомный ледокол "Сибирь" отправился на ходовые испытания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Первый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" отправился на заводские ходовые испытания. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

"16 ноября первый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" покинул достроечную набережную Балтийского завода (входит в состав ОСК) и взял курс на Финский залив, где приступит к выполнению программы заводских ходовых испытаний", - говорится в сообщении.

Ближайшие три недели сдаточная команда Балтийского завода совместно с представителями контрагентских организаций будет проверять работу механизмов и оборудования ледокола.

Специалисты проведут комплекс испытаний, в том числе работа паротурбинной установки, систем электродивижения судна, работа валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства), будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики.

Универсальный атомный ледокол "Сибирь" - второе судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду состоялся 22 сентября 2017 года. Ожидается, что судно будет передано заказчику до конца текущего года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.