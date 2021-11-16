Выставка здравоохранения на Хайнане представила более 3 тыс. медицинских брендов

ХАЙКОУ /Китай/, 16 ноября. /ТАСС/. Пятая Хайнаньская международная выставка индустрии здравоохранения представила китайской и зарубежной общественности свыше 3 тыс. медицинских и оздоровительных брендов. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, в масштабном мероприятии, состоявшемся в административном центре провинции, городе Хайкоу, приняли участие более 500 компаний. Площадь, занимаемая выставочными павильонами, составила 45 тыс. кв. м. Выставка открылась под девизом "Всеми силами в здоровое будущее с мечтой о порте свободной торговли".

Как прокомментировали организаторы, главная задача - стимулировать к сотрудничеству инвесторов и компании, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения, заинтересовать их в проектах Хайнаньского порта свободной торговли, где идет интенсивное формирование крупного регионального медицинского кластера. Местные власти отметили, что данная выставка позволяет существенно ускорить внедрение новейших разработок и изобретений в области фармацевтики и современного специализированного оборудования.

Мероприятие в Хайкоу привлекло внимание ряда регионов Китая, которые представили на нем свой потенциал в области медицины. Многие предприятия продемонстрировали новейшие препараты и аппаратуру, которые используются при лечении широкого перечня болезней. Часть экспозиции была посвящена медицинскому туризму и услугам, связанным со сферой здравоохранения.

Особое внимание посетителей выставки на этот раз привлекла оздоравливающая и тонизирующая пищевая продукция, современные фармацевтические препараты, имплантаты, технологии иглоукалывания и массажа, а также методики применения медицинских банок. Кроме того, большой интерес вызвали умные технологии и новейшие разработки, в том числе в области дистанционного лечения.

Хайнаньская международная выставка индустрии здравоохранения считается одним из ключевых мероприятий провинции в период 14-й пятилетки (2021-2025 годы). Это важная площадка по налаживанию партнерских контактов между самой южной китайской провинцией и другими странами в области медицины. Благодаря ей в мире постепенно формируется более четкое представление о Хайнане как о важном региональном центре по предоставлению высококачественных медицинских услуг.