В правительстве заявили, что проследят за соответствием развития Находки запросам жителей

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство России будет отслеживать социально-экономическое развитие города Находки по плану Приморского края, чтобы федеральные и региональные средства были потрачены в соответствии с запросами жителей. Об этом журналистам во вторник заявил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Самое важное - чтобы то, что мы будем делать, соответствовало ожиданиям людей. <…> Мы постараемся за этим следить, будем мониторить эти процессы и убеждаться в том, что и деньги федеральные, и средства инвесторов, и средства края будут вкладываться правильно, в интересах жителей Находки", - сказал Трутнев на пресс-подходе во Владивостоке.

Как рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, план социально-экономического развития Находки рассчитан до 2030 года и предусматривает финансирование на общую сумму 21,8 млрд рублей.

"[План] был обсужден с жителями городского округа по тем направлениям, которые на сегодня жители считают важными и нужными. Это касается прежде всего сферы здравоохранения, образования, спорта, комфортной среды, дорог и, конечно, газификации города. Сейчас уже идет работа с некоторыми федеральными министерствами", - сказал Кожемяко.

В частности, проект предусматривает освоение около 1 млрд рублей единой дальневосточной субсидии на обустройство городской среды, строительство школ, объектов социальной инфраструктуры, спортивных комплексов. Также в документе предусмотрено развитие туристической инфраструктуры и постепенный отказ от 11 мазутных и угольных котельных с переходом на природный газ.