ЕК не комментирует последствия приостановки сертификации Nord Stream 2 для цен на газ

БРЮССЕЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) приняла к сведению приостановку сертификации оператора трубопровода "Северного потока - 2" регулятором ФРГ, но не комментирует последствия этого решения для рынка и цен на газ в Европе, которые уже подскочили на 6%. Об этом заявил во вторник представитель ЕК Тим Макфи на брифинге в Брюсселе.

"Европейская комиссия приняла к сведению решение, которое было объявлено сегодня утром Федеральным сетевым агентством Германии. Это часть национальной процедуры сертификации. Мне нечего добавить, в особенности о том, что это будет значить для рынков и цен", - сказал он.