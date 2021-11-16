В России за два года выявили свыше 300 тыс. нарушений закона в сфере госзакупок

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 300 тыс. нарушений закона, связанных с государственными закупками, выявили в России за последние два года, многие из них связаны с неправомерными действиями при заключении госконтрактов и приемке выполненных работ. Об этом сообщил во вторник генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Надзор в этой сфере выстроен на постоянной основе. Прокурорами в ходе проверок за неполные два года выявлено свыше 300 тыс. нарушений, касающихся государственных закупок. Значительная часть из них выявлена с неправомерными действиями при заключении госконтрактов, при исполнении и приемке выполненных работ. Также были прямые посягательства на бюджетные денежные средства", - сообщил Краснов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

При проверке, отметил генпрокурор, особе внимание уделяется заключению контрактов у единственных поставщиков, а также выявлению картельных сговоров при осуществлении госконтрактов. Кроме того, в центре внимания прокуроров находится и управление закупками лекарственных препаратов и высокотехнологичных медицинских изделий.

"Все эти вопросы нашли отражение в национальном плане противодействия коррупции, и надзор выстроен в соответствии с этим планом", - добавил генпрокурор.

Кроме того, он сообщил, что сейчас Генпрокуратура обсуждает с Центробанком введение цифрового рубля. "Надеюсь, что это повысит прозрачность всех закупок", - заключил он.