ФАС одобрила ходатайство "Сервис-Телекома" о покупке башенных активов "Вымпелкома"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство группы компаний "Сервис-Телеком" о покупке портфеля антенно-мачтовых сооружений в России, принадлежащих международной телекоммуникационной группы Veon (владеет "Вымпелкомом"), сообщает пресс-служба ФАС.

"ФАС удовлетворила ходатайство ООО "Группа компаний "Сервис-Телеком" о приобретении 100% голосующих акций АО "Национальная башенная компания" (принадлежит Veon - прим. ТАСС). По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке связи", - говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года Veon сообщила о достижении соглашения о продаже портфеля антенно-мачтовых сооружений в РФ "Сервис-Телекому" за 70,65 млрд рублей на бездолговой основе, с учетом отложенных платежей. В соответствии с условиями сделки "Вымпелком" и ГК "Сервис-Телеком" заключат долгосрочное соглашение о предоставлении услуг башенной инфраструктуры на срок восемь лет с возможностью многократного продления.